Numeri impressionanti, quelli di Brenner. Come racconta Calciomercato.com, il PSG con Leonardo lo osserva da tempo, l'Ajax è pronto anche allo sforzo economico per portarlo subito in Olanda. E in Italia? I contatti più vivi con i suoi agenti, che sono gli stessi di Emerson Palmieri, li ha avuti la Juventus nel corso degli ultimi due anni, ma nell'ultimo periodo si è mosso anche il Milan con i suoi scout che lo seguono con grande attenzione. Ha un contratto che scadrà a dicembre 2022 e questo lo mette davanti a una scelta importante da fare per il suo futuro.