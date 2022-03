e laancora insieme? Dopo le parole dell'amministratore delegatointervistato questa mattina al Corriere dello Sport nulla è realmente precluso anche se molto dipenderà da come andrà il prossimo incontro per provare a trovare un'intesa.riassumibili nei quattro parametri: l’aspetto tecnico, il numero delle presenze effettive, la durata del contratto e il valore economico attribuibile al singolo giocatore. Parametri che devono essere rispettati. Abbiamo scelto di far slittare l’incontro semplicemente perché il tecnico ha voluto mettere in bolla la squadra. ll giorno dell’ultimo contatto con l’agente alla domanda".proprio per concordare la possibilità di vedersi e sedersi attorno a un tavolo. Difficile che la Juventus possa davvero arrivare a presentare la stessa offerta fatta a dicembre. Più probabile che, o sulla parte fissa o sui bonus e inevitabilmente sui compensi da garantire all'agente, qualcosa dovrà essere tagliato. Dybala e la Juve ancora insieme? La decisione finale si avvicina.