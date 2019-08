Fabio Paratici non molla Mauro Icardi. Come scrive il Corriere della Sera, c'è stato un contatto a inizio giugno tra Wanda Nara e il Chief Football Officer della Juventus, nel quale il dirigente bianconero ha chiesto alla moglie e agente procuratrice del centravanti dell'Inter di rifiutare tutte le proposte fino agli ultimi giorni di agosto, così da far abbassare il prezzo di Maurito da 70 a 40.