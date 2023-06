Come vi abbiamo riportato nel corso del primo pomeriggio,ai petrodollari. A lanciare la bomba è il portale Sport360Saudi, secondo il quale, il ricco club degli sceicchi al quale viene accostato da ormai parecchi giorni, con tanto di incontro a Montecarlo. Questa voce si va ad aggiungere ai rumors dei giorni scorsi, inerenti in quel caso a fonti italiane , a cui è legato da un contratto fino al 30 giugno del 2025 a sette milioni a stagione più bonus, così comecon il tecnico livornese, se non altro per questioni di bilancio. Allegri sta lavorando costantemente con la dirigenza per programmare il mercato e costruire una squadra "a sua immagine e somiglianza", e anche lo staff sembra destinato ad avere la sua "impronta", con l'approdo a Torino ormai imminente di Francesco Magnanelli., prefigurando. Il mercato infatti ci ha abituato a repentini cambiamenti di rotta, e il massiccio ingresso dei soldi arabi non ha fatto che accelerare questa tendenza, e quindi, di nessun tipo, come insegna il caso Tonali. Da quel che apprendiamo, nel caso in cui Allegri comunicasse alla Juve la sua volontà di accettare l'offerta araba, oppure nel caso (meno probabile) in cui fossein persona a dare il benservito al tecnico livornese, sarebbero due gli allenatori in lizza per succedergli., per stare vicino alla famiglia, eal suo ritorno, dopo il traumatico addio dell'estate del 2014.r, altro ex juventino, sia da giocatore che da allenatore (come vice di Andrea Pirlo), e già liberatosi dal Marsiglia. Due profili diversi, per esperienza e palmares, ma, impegnato in queste ore a meditare di fronte a una montagna di soldi che diventa sempre più alta.