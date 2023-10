A margine della serata che celebra i 100 anni di proprietà Agnelli per la Juve, è intervenuto anche Antonio Conte



"La famiglia Agnelli ha un legame indissolubile con questo club, lo rappresenta. Va detto grazie a chi tuttora rende i tifosi contenti e soddisfatti. Il tempo passa ed è bello ritrovarsi qui tutti quanti. I ricordi più belli sono la vittoria in Coppa Uefa con Trapattoni e il primo scudetto con Lippi.



"Futuro? Mi godo la famiglia, ho fatto una scelta precisa nel momento in cui ho deciso di fermarmi col Tottenham. Voglio riposare e godermi la famiglia ma nel percorso possono succedere tante cose. Napoli? Ci vuole grande rispetto ed educazione'