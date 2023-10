Non occorre essere lo psicanalista diper stabilire cheL’intervento pubblico, all’Università Luiss di Roma, nel quale il presidente delha parlato della squadra e dell’allenatore, chiarisce in modo inequivocabile cheQuesto il passo più significativo delle sue affermazioni: “Quando prendi un allenatore che non conosce più il calcio italiano, forse fa fatica. Ma sarebbe accaduto a qualunque altro. L’unica responsabilità che ho, oltre ad aver scelto l’allenatore, è che non ho avuto la possibilità di stargli tutti i giorni vicino a Castel Volturno”. Non certo un’autocritica. Anzi, ancora una volta, la conferma cheMa ormai tutto è deciso (“a me dispiace quando devi esonerare qualcuno. Nel calcio purtroppo avviene di dover far questo, con la morte nel cuore. Con lui sto vivendo un momento no”), tranne il giorno della separazione: “Prenderò le decisioni più opportune quando sarà il momento di prenderle. La piazza non può essere condizionante. Devi fare sempre una pausa riflessiva. Ogni decisione affrettata è sbagliata”. Eppure se un presidente, anzi, un imprenditore come De Laurentiis ama giustamente definirsi, parla in questi termini del suo primo collaboratore,E siccome Garcia era stato già mandato a quel paese, in piena competizione, da tre suoi calciatori, De Laurentiis, di fatto, ha solo completato l’opera.Le domande più impellenti sono le seguenti:Forse che l’allenatore, esposto all’unanime ludibrio, se ne vada rinunciando ai suoi emolumenti? E, se non dovesse sostituirlo subito, ma dopo la sosta,Con questo intendo dire che, in una situazione transitoria, come mi sembra quella del Calcio Napoli,. Primo, perché De Laurentiis non ha ancora trovato, ma forse nemmeno cercato, un. Secondo, perché Garcia ha il diritto di poter tornare a Castel Volturno, fra qualche giorno, avendo il rispetto, già ampiamente intaccato, dei calciatori più educati e leali.Così, invece, si rompe tutto. E, se il presidente mi permette,Che bisogno c’era di dire che, prima di orientarsi sul francese, aveva parlato cone con, disprezzando, poi, i risutati che sta ottenendo alla guida del? Insomma, pur avendo stima e considerazione di De Laurentiis, soprattutto per quello che ha costruito da sotto zero nel Napoli, questa volta mi permetto di essere in disaccordo con lui. Non tanto sulla sostanza (anche se otto partite sono davvero poche per giudicare un allenatore), quanto nella forma.E, ripeto, quel che ho scritto nella “” di ieri: fino a quando un allenatore lavora per un club, quel club e quel presidente devono sostenerlo e difenderlo.