Anche Douglas Costa ha lasciato l'Italia. Il brasiliano della Juve, seguendo la strada tracciata da Gonzalo Higuain, Sami Khedira e Miralem Pjanic, ha infatti deciso di tornare in Brasile in questa fase di emergenza Coronavirus. Anche per lui la prassi è stata la stessa dei compagni di squadra: ricevuto l'esito negativo del tampone, ha informato la società bianconera e ha ottenuto l'autorizzazione a volare in Brasile per motivi familiari. Che in questo caso riguardano il ricongiungimento con la figlia, che non vedeva ormai da diversi mesi.



Seguono aggiornamenti