Il 31 maggio scade il diritto di riscatto del Psg per Mauro Icardi. Ed entro il 31 maggio non c'è solo l'Inter a sperare in un accordo per ovvi motivi di bilancio e di spogliatoio. Ma anche la Juventus, perché è proprio la sponda del Psg a poter rendere più accessibile l'arrivo di Icardi in bianconero. Con Leonardo che pur senza poter abbracciare Miralem Pjanic (destinazione Barcellona), ha già stilato una lista dei desideri condivisa dalla Juve: al primo posto Alex Sandro, poi Douglas Costa. Insomma, si può fare. Ma prima la partita è Psg-Inter.