La Juventus ha diramato una nota ufficiale per convocare l'assemblea degli azionisti il 18 gennaio prossimo:



“L’Assemblea degli Azionisti di Juventus F.C. S.p.A. (la ‘Società’) è convocata, in sede ordinaria, per il giorno 18 gennaio 2023, alle ore 10.00, in unica convocazione, presso l’Allianz Stadium, in Torino, corso Gaetano Scirea n. 50, per deliberare sul seguente ordine del giorno:



1 Deliberazioni in ordine al Consiglio di Amministrazione:



1.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;



1.2 determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;



1.3 nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;



1.4 determinazione dei compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione.