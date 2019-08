Mancano tre giorni, poco più, ma il mercato della Juve è ancora vivo. Ieri, a Montecarlo, lo ha anche ammesso Pavel Nedved: “Penso che fin quando il mercato sarà aperto si lavorerà in entrata e in uscita. Può succedere qualsiasi cosa”. Paratici in queste settimane ha faticato a sfoltire la rosa, soprattutto nel reparto centrale del campo. Con la giusta offerta, di incedibili non ce ne sono. In lista è presente il nome di Emre Can, così come quello di un pretoriano di Allegri, Blaise Matuidi.



INSERITO - I centrocampisti sono troppi. Quest’estate sono arrivati Rabiot e Ramsey e, ad oggi, non è andato via nessuno. I problemi sorgono anche nella compilazione della lista per la Champions League: qualcuno resterà fuori, è inevitabile. E i nomi indiziati sono tutti pesanti. Tra questi, non ci dovrebbe essere Matuidi: secondo quanto appreso da calciomercato.com il francese, qualora restasse in bianconero, potrebbe essere inserito nella lista per le competizioni Uefa. La sua permanenza è però ancora in dubbio.



LA RICHIESTA DELLA JUVE - Raiola, l’agente, gli sta cercando una nuova opportunità, una squadra con un progetto serio che creda in lui. Il centrocampista francese è un campione del mondo, non è disposto ad accettare qualsiasi destinazione. Difficile trovare pretendenti serie, di sicuro la Juve, qualora arrivasse un'offerta, sarebbe ben lieta di valutarla. Il contratto di Matuidi, 32 anni, scadrà il prossimo 30 giugno. Per questo, non sarà possibile cederlo in prestito. L’unica formula prevista è il trasferimento a titolo definitivo. Paratici ha fissato il prezzo: 10 milioni di euro, non meno, ma neanche di più. Una richiesta che consentirebbe alla Juve di non registrare minusvalenze, ritenuta poi congrua per un giocatore non più giovanissimo ma sempre valido. Il tempo stringe, la Juve deve sfoltire, Raiola sonda il mercato. Matuidi attende, il suo futuro resta in bilico.