A un certo punto, il mercato della Juve era sembrato stellare, ora avrebbe virato nel fallimentare. Dove starebbe la più probabile verità? Troppo facile rispondere: sta nel mezzo. I più avveduti dicono che ancora non lo sappiamo e lo sapremo alla fine.Come se gli economisti non potessero fare previsioni (sulla scia di dati, osservazioni, elementi politici) ma solo ratificazioni a posteriori. Parlare, cioè, del passato, ma non di quello che potrebbe avvenire.