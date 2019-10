Alla fine ci si stanca. Soprattutto di aspettare. Perché sulla via del mare c'è sempre un tramonto che t'aspetta, ma stavolta a Via del Mare si è consumato quello di Bernardeschi. Per carità: il distacco è avvenuto in stile metaforico, ma si è fatto sentire soprattutto nel vociare dei social, che quando s'unisce lo fa per le grandi verità (o le infinite tragedie). Quello su Federico non è stato un caos da stanza affollata, s'è fatta una continua dichiarazione di sconfitta.