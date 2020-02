Quanto a Pjanic, sfatiamo subito due falsi miti sulla partita del bosniaco a Verona: Pjanic non corre, Pjanic è responsabile del primo gol subìto dalla Juve (il famoso passaggio da ‘mozzarella’). Prima accusa: basta guardare i dati, molto semplicemente non è vero., risulta al secondo posto di questa speciale classifica (12,19 km). Eh, per forza, doveva seguirlo!