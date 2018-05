Il futuro di Benedikt Howedes è ancora un rebus, tutto da snocciolare. Lui stesso, ieri, lo ha messo nelle mani di chi dovrà trattare per tenerlo ancora, dopo una stagione passata quasi sempre in infermeria. Proprio nel quasi sta in dubbio della Juve: il giocatore è apprezzato dalla dirigenza, per carattere, mentalità e qualità, ma al momento le garanzie fisiche sono poche. Da qui il dubbio sul suo futuro. Non verrà riscattato, troppi 13 milioni di euro, ma i bianconeri valutano una nuova offerta, ben più bassa. In programma, non come priorità ad oggi, c'è il rinnovo del prestito oneroso, anche se lo Schalke 04 fa melina e non si esprime. La stima c'è, ma molto dipenderà dal restante mercato difensivo, perchè un jolly (se sano e arruolabile) come lui è tanto prezioso, quanto importante, ma un colpo a vuoto non è concesso.