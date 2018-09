Improbabile che la Uefa consideri condotta violenta la leggera "tirata di capelli" di Cristiano Ronaldo a Jeison Murillo in Valencia-Juve ed espulso da Felix Brych. Allo stato delle cose, scrive Tuttosport, si profila una sola giornata di squalifica per CR7, conseguenza diretta del cartellino rosso sventolatogli davanti al naso dall'arbitro Brych. Una sanzione, questa, contro cui la Juve non farebbe ricorso, con la certezza di riavere il portoghese contro il Manchester United il 23 ottobre.