Il Giudice Sportivo ieri ha deciso per l'assegnazione del 3-0 a tavolino (e 1 punto di penalizzazione per il Napoli) in favore della Juventus. Niente rinvio del match e dunque squalifica scontata per Adrien Rabiot. Il centrocampista francese era stato espulso durante l'ultima partita giocata contro la Roma e non sarebbe potuto scendere in campo contro gli uomini di Gattuso: il regolamento prevede però che in caso di omologazione del risultato da parte del Giudice Sportivo con 3-0 a tavolino la squalifica viene comunque scontata. Essendo stato confermato il successo a tavolino della Juventus, Rabiot tornerà regolarmente a disposizione in occasione della prossima giornata sul campo del Crotone dopo la sosta per le nazionali.