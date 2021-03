Il Milan ha avanzato due offerte a Donnarumma per firmare il rinnovo: una da 6 milioni l'anno più uno di bonus, e una successiva di 7 più uno. Donnarumma per ora temporeggia poiché vorrebbe giocare stabilmente in Champions League e vorrebbe dunque rinnovare per uno o massimo due anni, così da poter valutare gradualmente quanto la squadra sia in grado di crescere.