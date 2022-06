La Juventus sulla fascia sinistra ha le idee chiare: i bianconeri vorrebbero cedere Alex Sandro e tenere Pellegrini; oltre a confermare De Sciglio come jolly sia di qua che di là. Al momento quindi nei piani bianconeri non c'è un addio di Pellegrini, ma i dirigenti sono al lavoro per cercare una sistemazione al brasiliano individuato come indiziato principale a lasciare Torino.