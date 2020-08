Secondo La Gazzetta dello Sport, tra i più entusiasti dell'arrivo di Andrea Pirlo alla Juventus c'è Cristiano Ronaldo. Il giornale assicura che il portoghese ha gradito molto la scelta fatta nel portare un campione come Pirlo in panchina, gestore di uomini più che legato a schemi tattici che hanno creato problemi come con Sarri.