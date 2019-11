Entrando nel dettaglio, La Gazzetta racconta l'episodio di quando Ronaldo ha rivisto Bonucci ieri, anche lui al rientro dalla Nazionale e altro leader del gruppo con cui era atteso un confronto dopo che CR7 aveva lasciato l'Allianz Stadium in anticipo: "Cristiano, per la prima volta da Juve-Milan, ha ad esempio rivisto Bonucci. Leonardo gli ha detto di stare tranquillo, tra abbracci e battute: tutto è filato liscio come se niente fosse davvero successo". Un comportamento adottato anche dagli altri senatori: "Da Buffon, stimatissimo monumento, a Giorgio Chiellini, che continua a fare progressi nella riabilitazione. E poi i vecchi compagni madrileni ritrovati a Torino con lo status di leader: Sami Khedira, silenzioso generale del centrocampo, e Gonzalo Higuain, tornato ai livelli migliori. Tutti conoscono le regole del gioco, già dal giorno in cui è sbarcato l’ingombrante compagno".