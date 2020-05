La Juventus è alla ricerca di un numero 9 per la prossima stagione. L’obiettivo numero 1 è sempre Mauro Icardi: per i bianconeri, come scrive il Corriere dello Sport, trattare con l’Inter è quasi impossibile per via dei rapporti freddi tra Marotta e Paratici dopo l'addio dell'ex ad bianconero, per questo motivo la Juventus spera nel riscatto del Paris Saint-Germain, club col quale sarebbe più facile trovare un accordo per il trasferimento. La cifra fissata è di 70 milioni, ma in francesi vorrebbero uno sconto dall'Inter.