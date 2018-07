Con Cristiano Ronaldo in squadra, tutto è possibile. I sogni e le ambizioni diventano prospettive concrete. Così solide da finire sulla lavagna dei bookmaker come probabili opzioni per il futuro. La Juve ha messo il turbo sulla lavagna scommesse dopo l’arrivo di CR7 e si candida con con forza a vincere di tutto e di più nella prossima stagione. Ad esempio, secondo Sisal Matchpoint la quota sul triplete bianconero già nel 2018/19 è scesa in poco tempo fino a 12 volte la scommessa e arriverebbe addirittura a 9,00 se l’hat trick dovesse essere centrato entro il 2020. Se il tris Champions-Campionato-Coppa Italia non dovesse bastare, con CR7 si può puntare anche al poker di trofei nella stagione che sta per iniziare (nel quale inserire anche la Supercoppa, quindi). Eventualità, quest’ultima, data a 15 volte la scommessa, contro il 25,00 di un clamoroso flop su ogni fronte.