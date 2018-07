in bianconero: la Juventus ha fatto i conti, ci crede sempre di più e adesso tratta con intermediari per farsi trovare pronta qualora la rottura tra il portoghese e Florentino Perez diventi insanabile e definitiva. A quali cifre? Secondo Sky Sport, nel momento in cui il Real Madrid deciderà di mettere sul mercato il portoghese fissando un prezzo (120/150 milioni di euro, da capire se la clausola intorno ai 100 milioni di cui si discute in Spagna che era stata pattuita tra Mendes e Perez a gennaio sia effettivamente reale) e nel momento in cui Ronaldo farà le sue richieste di ingaggio (intorno ai 30 netti), la Juventus vuole provarci sul serio.