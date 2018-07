Secondo El Chiringuito, nella riunione di stasera Florentino Perez e Jorge Mendes è stata ribadita la volontà di Cristiano Ronaldo di lasciare Madrid, così come quella del club di non spingere per la permanenza. Lo stesso Ronaldo avrebbe confessato al suo agente di essersi stancato di questa guerra e di voler risolvere il tutto nel più breve tempo possibile. Inoltre vorrebbe organizzare qualcosa per salutare i tifosi, anche se non un addio in grande stile, prima di sposare la causa Juventus.