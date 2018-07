Cristiano Ronaldo ha scelto di lasciare il Real Madrid, club con cui ha vinto 4 Champions League negli ultimi 5 anni, per abbracciare una nuova sfida con la Juventus. Il fuoriclasse portoghese, arrivato per poco più di 100 milioni di euro, ha firmato un contratto quadriennale da 30 milioni di euro a stagione con il club bianconero.



IL FISCO - In Spagna, CR7 ha patteggiato col Fisco, con il 5 volte Pallone d'Oro che decise di ammettere le proprie colpe (evasione fiscale), mettendosi d'accordo per una multa da 18,8 milioni di euro. Come riporta El Paridazo de Cope, Ronaldo ha già pagato 13,5 milioni di euro, ne mancano 5,3 di sanzioni penali e amministrative.