Nell'allenamento della Juve di oggi a disposizione di Massimiliano Allegri non c'era Dusan Vlahovic: il serbo è ancora alle prese con i problemi legati alla pubalgia e sta seguendo una tabella di lavoro personalizzato per provare a superare del tutto i fastidi. Per questo, spiega Sky Sport, la sua presenza alla ripresa contro la Cremonese è fortemente in dubbio.