Juan Cuadrado parla a Juventus Tv dopo la vittoria per 2-1 contro la Lokomotiv Mosca: ​"Sono contento per la prestazione della squadra. Abbiamo sofferto un po' dopo il gol perché loro si chiudevano molto bene, ma la forza della Juve è fino alla fine, abbiamo lottato con pazienza e alla fine abbiamo fatto risultato che era la cosa più importante. Lavoro ogni giorno per essere sempre disponibile e dare il meglio per la squadra, la cosa più importante è che abbiamo fatto risultato. La Lokomotiv era molto organizzata. Abbiamo trovato difficoltà a trovare spazi. Nelle altre partite abbiamo creato tante occasioni ma loro hanno fatto una grande partita. L'orgoglio di questa squadra è lottare fino alla fine, oggi grazie a dio abbiamo fatto risultato".