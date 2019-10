Terza giornata di Champions League con due formazioni italiane in campo. Alle 21 la Juventus ospita all'Allianz Stadium la Lokomotiv Mosca mentre l'Atalanta fa visita in trasferta al Manchester City. Calciomercato.com vi offre la moviola LIVE delle due partite.





h 21 JUVENTUS-LOKOMOTIV MOSCA



Arbitro: Tasos Sidiropoulos (GRE)

Assistenti arbitrali

Polychronis Kostaras (GRE)

Lazaros Dimitriadis (GRE)

VAR

Felix Zwayer (GER)

Assistente VAR

Marco Achmüller (GER)

Quarto uomo

Ioannis Papadopoulos (GRE)



69' - AMMONIZIONE PER CUADRADO, CHE RISCHIA IL ROSSO - Giallo per Cuadrado per un fallo ai danni di Joao Mario: il contatto è brutto, il colombiano rischia il rosso e oggettivamente lo avrebbe meritato.



41' DYBALA SEGNA A GIOCO FERMO - Gioco momentaneamente fermo per un contatto tra Cristiano Ronaldo e il portiere della Lokomotiv Guilherme: Il portiere sembra aver avuto la peggio dopo aver anticipato l’avversario, entrato a gamba alta. Sul proseguimento dell'azione Dybala aveva segnato, ma il gioco era fermo.





h 21 MANCHESTER CITY-ATALANTA



Arbitro: Orel Grinfeld (ISR)

Assistenti arbitrali

Roy Hassan (ISR)

Idan Yarkoni (ISR)

VAR

João Pinheiro (POR)

Assistente VAR

Roi Reinshreiber (ISR)

Quarto uomo

Eitan Shmuelevitz (ISR)



82' ESPULSIONE NEL CITY - Doppio giallo per Foden, City che resta in dieci.



66' GOL ANNULLATO ALL'ATALANTA - Gol di Freuler, ma tutto è fermo per fuorigioco: Ilicic era partito in posizione di offside poco prima.​



37' RIGORE PER IL CITY - Ripartenza velocissima di Sterling, Masiello lo atterra in area ed è nettamente rigore.



26' RIGORE PER L'ATALANTA - Fernandinho commette fallo su Ilicic, che andava via in dribbling al limite dell'area: l'arbitro fischia il rigore, che c'è tutto.​



15' FODEN CHIEDE UN RIGORE - Il Manchester City chiede un rigore per il contatto Djimsiti-Foden in area di rigore, l'arbitro fa proseguire e non ricorre al VAR.



3' MENDY RISCHIA IL ROSSO - Ammonito Mendy per un duro fallo su Ilicic: il francese rischia il cartellino rosso per una gamba alta immotivata.