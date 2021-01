Pirlo riparte da zero, dalla prima partita del 2021, da 24 punti in classifica e da un gruppo per la prima a volta al completo. Almeno fino a ieri, perché Morata non appare nella lista dei convocati contro l’Udinese a causa di un problema muscolare, mentre stasera non ci sarà, che sconterà il turno di squalifica per l’espulsione rimediata contro la Fiorentina. Due assenze pesanti: la prima verrà colmata da Dybala mentre la seconda da Danilo, fedelissimo di Pirlo almeno quanto il colombiano, che vanta 1514 minuti in stagione e solo due volte partito dalla panchina, il 2 dicembre contro la Dinamo Kiev e il 19 contro il Parma.