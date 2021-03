Juan Cuadrado, esterno della Juventus, ha parlato a Mediaset dopo l'eliminazione della Champions League e la traversa colpita nel recupero dei tempi regolamentari: "Ho fatto una bella giocata ma la palla è andata sulla traversa. Sono comunque contento della prestazione della squadra. C'è tristezza e amarezza ma siamo professionisti e ora dobbiamo pensare al campionato. Ci è mancata un po' di lucidità, ci abbiamo sempre creduto e abbiamo avuto occasioni che potevamo sfruttare meglio. Ciclo chiuso? No, crediamo allo scudetto, lotteremo fino alla fine e metteremo pressione all'Inter. Abbiamo la forza per provare a risalire, poi abbiamo anche la finale di Coppa Italia. Abbiamo vinto per tanti anni, se quest'anno non arriverà lo scudetto non cambierà niente".