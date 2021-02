Juan Cuadrado ha parlato a Juventus TV a pochi minuti dall'inizio del math contro l'Inter: "Credo che dobbiamo scendere in campo con voglia e determinazione di fare risultato, come se fosse una finale. La voglia che si mette in campo sarà determinante. Inter aggressiva? Sicuro, anche loro vorranno vincere, ma dobbiamo essere noi ad avere più fame perché sul piatto c'è qualcosa d'importante. Il mio ruolo? Cerco sempre di essere a disposizione per dare il meglio di me stesso, sono pronto a giocare dove vorrà il mister. Abbiamo lavorato per cercare di dare fastidio a loro con le nostre posizioni, speriamo che questo possa fare la differenza".