Juan Cuadrado era squalificato per la seconda partita della sua Colombia, così è tornato in anticipo a Torino, mettendosi subito a disposizione di Max Allegri. Ora però è il rinnovo che non può più aspettare. La Juve non eserciterà l'opzione per il prolungamento di una stagione alle attuali condizioni economiche (5 milioni): sul piatto un anno in più di contratto con stipendio ridotto a 3,5-4 milioni bonus inclusi