Al termine dell'amichevole contro l'Atletico Madrid, Juan Cuadrado ha parlato ai microfoni dell'ICC in onda su Sportitalia: "Sono contento di quanto abbiamo fatto, facciamo un lavoro intenso e miglioriamo ogni giorno. La passione del popolo juventino per noi è sempre importante, sono orgoglioso di questo. Tutti gli allenatori hanno stili di gioco diversi, anche Sarri ha uno stile di gioco diverso da Allegri. Dobbiamo giocare di più la palla, in maniera più rapida".