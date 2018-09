Juan Cuadrado parla a Sky Sport degli obiettivi della Juventus in questa stagione ma anche di Cristiano Ronaldo ancora alla ricerca del suo primo gol in bianconero: ​"Dobbiamo essere tranquilli e consapevoli di essere una grande squadra. E' importante partire bene, l'unica cosa che conta è vincere e vogliamo continuare a vincere lo Scudetto e arrivare in finale di Champions."