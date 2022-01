Prima di Juventus-Udinese, Juan Cuadrado è intervenuto a Dazn: "Dobbiamo fare quello che abbiamo fatto nelle ultime due partite, rimane il rammarico però per l'ultima. Dobbiamo scendere però con la voglia e la determinazione dimostrate in quelle gare. La gente pretende sempre di più, anche noi pretendiamo di dare il meglio di noi, penso che il calcio sia così, ci sono momenti, sta a noi ribaltare tutto e fare più punti possibili per stare nelle prime quattro".