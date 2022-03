Allenamento a porte aperte per la Juventus, con tanti Under-23 agli ordini di Allegri alla Continassa e alcune novità per quanto riguarda le condizioni di diversi giocatori. Lavoro personalizzato su un campo secondario per Chiellini (lesione di basso grado al polpaccio sinistro) e De Sciglio (fastidio al ginocchio). Anche Dybala, dopo una prima fase di palestra, ha svolto lavoro differenziato: difficile che i tre possano recuperare per la partita con la Sampdoria.



Rabiot ha lasciato il campo anzitempo per lavorare in palestra come da programma, così anche Danilo. Riposo precauzionale invece per Cuadrado, alle prese con un attacco influenzale.



Sabato la Juve sarà in campo con i blucerchiati e deve fare i conti con le già certe assenze di Bernardeschi (squalificato) e gli infortunati: Chiesa, Kaio Jorge, Alex Sandro, Bonucci, Zakaria e McKennie.