Juan Cuadrado, esterno colombiano della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Mi trovo molto bene, in tutti i ruoli che Allegri mi chiede di ricoprire. Sono orgoglioso ogni giorno di essere in questa famiglia e di potermi allenare con grandi campioni, e ascolto ogni giorno i consigli dell'allenatore e dello staff. Differenze fra i ruoli che ricopro ce ne sono: per esempio, come mezzala devo stare attento alla fase difensiva, giocare di più la palla, dando copertura e ampiezza in fase di possesso. Da esterno, invece, posso cercare di più l’uno contro uno e crossare. Ma per me l’importante è essere utile: tutti noi facciamo il massimo, e questa è la nostra forza".