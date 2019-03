Nella Juventus si scaldano le "seconde linee". Come scrive Tuttosport, Max Allegri vuole sfruttare il contributo dei gregari per far rifiatare i titolarissimi nelle prossime partite di campionato Così, in difesa Daniele Rugani e Martin Caceres dovranno essere pronti a sostituire Giorgio Chiellini. Sulle fasce l’esplosione di Leonardo Spinazzola rischia di togliere spazio ad Alex Sandro, mentre il ritorno di Mattia De Sciglio consentirà un po’ di riposo a João Cancelo. A centrocampo, invece, l’acquisto di aprile sarà Sami Khedira, pronto a tornare dopo l’ok dei medici.