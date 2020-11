Piena sosta per le Nazionali, ma la ripresa dei campionati è all'orizzonte e per i club inizia già il check in vista del ritorno in campo. Si valuta soprattutto quali saranno gli effettivi a disposizione, con un occhio all'infermeria: e quella della. Già nota l'assenza di Giorgio, che per la lesione al bicipite femorale della coscia sinistra ha già saltato il big match con la Lazio e sarà costretto a restare ai box per, a cui si è aggiunta quella di: riacutizzarsi di un problema che lo aveva già condizionato nelle ultime gare di Serie A, il centrale dovrebbe fermarsi pere potrebbe tornare a disposizione di Pirlo per il Benevento (28 novembre).- Difesa in emergenza quindi, ma in soccorso del tecnico bianconero arriva proprio l'infermeria: recuperano. Il centrale olandese ha terminato il percorso di rientro dopo l'intervento alla spalla, ha ripreso ad allenarsi in gruppo ed è pronto a rimettersi in gioco., perché l'assenza contemporanea di Bonucci e Chiellini obbliga Pirlo ad affidarsi immediatamente a De Ligt, che completerà la retroguardia con Danilo e Demiral. Discorso analogo per Alex Sandro,che dovrà decidere se schierarlo titolare o a gara in corso.- Non solo i due difensori però, perché dall'infermeria arrivano altre due buone notizie per Pirlo:. L'affaticamento alla coscia destra che ha costretto l'ex Fiorentina a saltare Lazio e Nazionale non preoccupa e, salvo sorprese, potrà essere arruolabile anche lui alla ripresa del campionato. Così come la Joya, che sta smaltendo l'infezione alle vie urinarie che gli ha impedito di rispondere alla chiamata dell'Argentina: Dybala si è allenato con i compagni, scalpita per ritagliarsi spazio e riconquistarsi la fiducia di Pirlo. Due recuperi, e mezzo(martedì 24 novembre): 20 i giorni di degenza stabiliti lo scorso 5 novembre dopo l'infortunio muscolare rimediato proprio nella sfida d'andata con gli Ungheresi, il reparto di centrocampo non è in difficoltà e questo convince staff medico e tecnico ad avere prudenza e non affrettare i tempi. Ecco perché, per Ramsey la Juve si prenderà tutto il tempo necessario, con la possibilità di reintegrarlo anche con calma il 28 novembre contro il. Bonucci e Chiellini out, ma Pirlo recupera tutte le altre pedine e potrà contare su una rosa di scelte ampia alla ripresa del campionato.