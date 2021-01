il covid non dà tregua alla Juventus. A cavallo della sfida vinta con il Milan sono arrivate solo pessime notizie in casa Juve, che prima ha perso Morata per infortunio e poi si è trovata a fare i conti con tre casi Covid. Che preoccupano non tanto per le condizioni dei giocatori, ma più per le sfide che verranno. Prima di tutto quella a San Siro, il big match di domenica 17 contro l’Inter, e poi la Supercoppa contro il Napoli del 20 gennaio.