"Una Juve forte, autoritaria. Una partita mai in bilico. Questo si è visto ieri sera all'Allianz Stadium e i bianconeri vanno avanti a punteggio pieno, in Champions e non solo", così il sito ufficiale bianconero descrive la vittoria di ieri sera per 3-0 contro lo Young Boys, siglata dalla tripletta di Paulo Dybala.



LE MAGNIFICHE (DICIAN)NOVE - La Juventus è imbattuta nelle ultime 19 gare interne nei gironi di Champions League (11V, 8N), dopo la sconfitta 4-1 contro il Bayern Monaco a dicembre 2009. Non solo: per la prima volta dalla stagione 1929/30 la Signora inanella nove vittorie consecutive a inizio stagione.



LA NOTTE DI PAULO - Il protagonista assoluto della gara ha un nome e un cognome: Paulo Dybala, autore di quattro gol nelle ultime tre partite. La Joya ha segnato in tutte le quattro stagioni di Champions League che ha disputato, e quelli di ieri sono stati il secondo, il terzo e il quarto gol, su nove totali nella competizione, da lui realizzati nella fase a gironi.



QUESTIONE DI HAT-TRICK - Dybala è diventato il quarto juventino a segnare una tripletta in Champions League dopo Filippo Inzaghi (x2), Alessandro Del Piero e Arturo Vidal. Proprio Vidal è stato l'ultimo bianconero autore di un hat-trick in Champions League, nel 2013 contro il Copenaghen.



LEO 50 - Un grande assist - il suo primo in Champions - e una prestazione difensiva praticamente perfetta, con 97 tocchi di palla, 91 passaggi effettuati e una precisione del 93%, 8 contrasti vinti (quasi tutti questi dati sono il top nella squadra ieri). Così Leonardo Bonucci ieri ha festeggiato la sua 50ma presenza nella massima competizione internazionale.



78 PANCHINE EUROPEE - Un dato sul tecnico bianconero, Massimiliano Allegri. Il Mister conta ora 78 partite di Champions League: ha raggiunto Fabio Capello al secondo posto tra gli allenatori italiani.