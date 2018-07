Non solo Gonzalo Higuain. La Juventus, alle prese con la trattativa per l'acquisto di Cristiano Ronaldo, intende fare cassa con i tanti giovani in uscita. Secondo La Gazzetta dello Sport i nomi in cima alla lista sono quelli di Daniele Rigani, Alberto Cerri, Marko Pjaca e Moise Kean. Circa 95 milioni di euro potrebbero arrivare dalle cessioni di questi quattro giocatori, ma successivamente potrebbero trovare una nuova sistemazione anche Andrea Favilli, appena riacquistato per 7,5 milioni e Emil Audero, così come Luca Marrone, in modo da arrivare a quasi 130.