condiziona e condizionerà ancora il futuro dellae più in particolare delle prossime mosse di mercato. Sì perché esiste una strategia che parte dall'addio di CR7 e un'altra, opposta, che si basa sulla sua permanenza a Torino. Deciderà lui, ve l'abbiamo raccontato, e verosimilmente lo farà dopo la fine del suo Europeo col PortogalloSono quei calciatori che quest'anno sono stati lontano dai colori bianconeri in prestito e che ora, chi per un motivo chi per un altro, sono di rientro alla base. Quale sarà il loro futuro? Per molti la situazione è già delineata.Il nome più importante, soprattutto per ingaggio e durata contrattuale è quello diche ha tanti club interessati a lui, ma per cui la Juventus sta prendendo tempo. Se infatti il club bianconeros riuscisse a vendere Demiral e a piazzare Dragusin nell'affare Locatelli, allora il centrale classe '95 potrebbe anche tornare utili nelle rotazioni difensive di un Allegri che non lo ha mai scartato in passato.Nonostante la discreta annata al Lione tornerà a Torino anchecon l'OL che non ha chiuso per il suo riscatto. Per lui il destino resta quello di un addio, ma non c'è fretta perché, come successo anche l'anno scorso, si potrebbe arrivare lunghi durante il mercato. Meno bene, invece, è stata la stagione diche tornerà, ma per cui la Juve ha già deciso che non farà marcia indietro.invece stanno vivendo un presente e futuro molto simile. Entrambi erano in prestito al Genoa ed entrambi torneranno a Torino. Per il portiere, che vorrebbe andare a giocare, c'è invece la volontà della Juve di provare a trattenerlo come secondo al posto di Buffon. Per il secondo, invece, ci sarà il ritiro estivo per convincere Allegri a considerarlo una degna alternativa ad Alex Sandro dopo la partenza, certa, di Gianluca Frabotta.Infine ci sono i giovani, comeolo per cui la Juve attenderà offerte, ma è aperta in ogni caso a possibili cessioni anche in prestito. Idee concrete, per loro e per gli altri big, ma che potrebbero cambiare. Del resto Ronaldo sposta gli equilibri, in campo e di bilancio e se dovesse andare via....