Prima di definire le operazioni e le trattative, però, i bianconeri devono scegliere il successore di Massimiliano Allegri, che ha ufficializzato il proprio addio ormai quasi tre settimane fa. In pole position resta Maurizio, anche se non si attenuano le voci su Mauricio Pochettino e Pep Guardiola. Intanto, tanti affari entrano nel vivo, in particolare per rinforzare il centrocampo, da Paul Pogba a Sergejoltre a quello che porta a Federico