Federico Gatti è l'uomo del momento in casa Juventus. Il difensore bianconero, autore del gol-vittoria nell'anticipo di campionato venerdì sera a Monza, ha dichiarato a margine della cerimonia di premiazione del Golden Foot a Torino: "Ho provato un'emozione enorme, ma l'importante è essere tornati a casa con i 3 punti. In classifica siamo attaccati all'Inter, che è molto forte. Non ci sono solo loro: anche Milan, Napoli e Roma hanno delle squadre importanti. E' ancora presto, sarà un campionato durissimo, ma ci siamo anche noi. La fiducia c'è sempre stata, poi i risultati aiutano ad acquisire consapevolezza. Dobbiamo tenere i piedi per terra, ci sono ancora tanti obiettivi da raggiungere".







TRA MONZA E IL NAPOLI - "Il mio bacio allo stemma? La Juve mi ha dato tanto, sarò sempre grato a questa società. Devo ringraziare tanto pure Allegri, sentire la fiducia dell'allenatore è molto importante per noi giocatori. Venerdì prossimo saremo noi i favoriti contro il Napoli? No, sarà una partita alla pari. Loro sono i campioni in carica e hanno una squadra molto forte. In attacco Osimhen e Kvara sono fortissimi, poi ci sono anche Zielinski e Di Lorenzo. Sarà una partita bella, ma durissima".