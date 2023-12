Il difensore della Juve Federico Gatti ha parlato a DAZN dopo la vittoria sul Monza arrivata con un suo gol. Le sue parole.



FINALE - "Un 'emozione pazzesca segnare un gol così importante. Prima della partita ci eravamo detti che volevamo essere primi. Dispiace per il gol preso, poi ci siamo rifatti e sono 3 punti che pesano tantissimo. Giochiamo per essere primi. Loro sono una squadra tosta, ci avevamo fatto 0 punti l'anno scorso e stasera è una vittoria fondamentale".



COMPAGNI - "Io vivo per loro, sono disposto a mettere da parte tutto. Sono contento che mi ripaghino con questo, sono la mia seconda famiglia. Il duro lavoro paga sempre. L'anno scorso avevo sbagliato, mi è servito per lavorare ancora più duramente"