Tutto verso l'avvicinamento alla gara di questa sera: Atletico Madrid-Juve animerà la serata a partire dalle 21. Ma prima cos'accadrà? Ecco: sarà una giornata parecchio movimentata, con i bianconeri che rispetteranno il solito iter e i classici orari. Sveglia suonata alle ore 9 questa mattina, per i ragazzi di Allegri. Alle 10.30 c'è stato il consueto risveglio musclare. Alle 13? E' arrivato il pranzo per la squadra, mentre alle 14.30 c'è stato - istituzionale - tra i dirigenti dei due club. Alle 19 toccherà ai giocatori partire per lo stadio. Calcio d'inizio ore 21. Sembra il solito ritiro: no, è un'altra, meravigliosa storia.