In attesa di capire il futuro di Mattia Caldara, la Juventus ha messo in stand-by la trattativa con il Chelsea per Daniele Rugani. Secondo quanto riportato dal Daily Express, i bianconeri avrebbero un accordo per una cifra intorno ai 50 milioni di euro per chiudere l'affare. Resta qualche dubbio da parte di Rugani, che non vorrebbe trasferirsi in Premier League e ha preso tempo per riflettere sul proprio futuro a Torino.