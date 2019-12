Secondo quanto riporta il Telegraph, la Juventus è pronta a prendere in considerazione un'offerta del Leicester per Daniele Rugani. Il difensore bianconero non sta trovando spazio con Sarri e va verso l'esclusione dalla lista Champions per fare spazio al rientrante Chiellini. Una mossa quella della Juventus che blinderebbe ancora di più la posizione di Merih Demiral, preferito nelle ultime 3 partite a De Ligt e sempre più lontano dalla cessione a gennaio, col Milan che è fra i club sulle sue tracce.