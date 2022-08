vorrebbe liberarsi di, centrocampista olandese in prestito dalla. Il motivo? Legami con la mafia. La notizia arriva dal quotidiano olandese De Telegraaf, che spiega come - a causa di minacce e intimidazioni da parte del mondo criminale - il soggiorno del giocatore ad Amsterdam sia vicino alla conclusione.Solo pochi giorni fa,aveva rotto il suo silenzio sui social per smentire le notizie riportate dal giornale olandese, secondo cui il giocatore avrebbe ricevuto serie minacce da un gruppo criminale con cui ha legami stretti., ex agente di polizia e giornalista di cronaca nera per il De Telegraaf, ha spiegato:. Lo stesso giornalista ha poi rivelato che gli agenti di polizia hanno osservato che nel quartiere die della sua famiglia ci sono persone con precedenti penali, aggiungendo che il centrocampista dell'Ajax ha visitato dei criminali in prigione.A luglio, inoltre, Ihattaren ha saltato il ritiro precampionato indell'Ajax, a causa di minacce da parte di elementi criminali.All'inizio di agosto,ha quindi iniziato un programma di allenamento individuale per recuperare la forma. LQuindi la notizia data dal De Telegraaf, secondo cui "l'Ajax sta facendo tutto il possibile per rompere il contratto il 31 dicembre, quando terminerà il prestito dalla Juventus".